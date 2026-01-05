Samstag, 13.30 Uhr: Der in die Negativschlagzeilen geratene Bahnhof in Suhl ist kurz nach Mittag ungewöhnlich stark bevölkert. Rund 220 Menschen - alle Fans des Volleyball-Bundesligisten VfB Suhl - warten auf den Sonderzug nach Eisenach zum Spiel gegen den Rivalen aus Erfurt. Als die grüne Süd-Thüringen-Bahn mit vier (!) Waggons von Zella-Mehlis kommend einbiegt, wird es lauter. Die Vorfreude ist groß. Im Führerhaus hängt, deutlich sichtbar, ein VfB-Suhl-Schal. Der Lokführer und seine Begleiter winken freundlich bei der Einfahrt.