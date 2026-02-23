 
Empfang für VfB Suhl Der Ministerpräsident lädt ein

Egal wie das Volleyball-Pokalfinale am Sonntag ausgeht: Der VfB Suhl Lotto Thüringen darf sich auf einen Empfang bei Ministerpräsident Mario Voigt freuen.

Empfang für VfB Suhl : Der Ministerpräsident lädt ein
Erfolgreiche Generalprobe: Die Suhler Volleyballerinnen feiern den Sieg gegen Stuttgart. Foto: Bastian Frank

Am Montag, 2. März wird Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt die Mannschaft von Volleyball-Bundesligist VfB Suhl Lotto Thüringen um Cheftrainer Laszlo Hollosy und Kapitänin Roosa Laakkonen in der Erfurter Staatskanzlei begrüßen. Unabhängig vom Ausgang des Pokalendspiels, das der VfB Suhl am Sonntag in der Mannheimer SAP-Arena gegen den MTV Allianz Stuttgart bestreitet, bittet der CDU-Politiker die Mannschaft zu einem kleinen Empfang. Auch der Chef der Staatskanzlei und Thüringer Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Sport und Ehrenamt, Stefan Gruhner, wird dabei sein.

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU). Foto: Michael Reichel/dpa

„Der VfB Suhl Lotto Thüringen steht nicht nur für Spitzenvolleyball, sondern auch für einen positiven und mitreißenden Spirit, der weit über die Grenzen des Freistaats hinausstrahlt“, sagte Mario Voigt: „Die Spielerinnen sind hervorragende Botschafterinnen für unser Grünes Herz Deutschlands und zeigen eindrucksvoll, wie Sport Identität stiftet, Begeisterung weckt und Menschen verbindet.“ Die laufende Saison in der 1. Volleyball-Bundesliga sowie der Einzug ins Pokalendspiel seien eindrucksvoller Beleg für die sportliche Klasse, die Geschlossenheit als Team und die außergewöhnliche Leistungsbereitschaft der Spielerinnen.

Der Empfang in der Staatskanzlei beginnt um 14 Uhr.

Wie aus der Übersicht der weiteren öffentlichen Termine der Staatskanzlei hervorgeht, wird David Möller, Thüringer Staatssekretär für Sport und Ehrenamt, den Suhler Volleyballerinnen am Samstag vor Ort in Mannheim die Daumen drücken.