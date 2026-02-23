Empfang für VfB Suhl : Der Ministerpräsident lädt ein

Am Montag, 2. März wird Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt die Mannschaft von Volleyball-Bundesligist VfB Suhl Lotto Thüringen um Cheftrainer Laszlo Hollosy und Kapitänin Roosa Laakkonen in der Erfurter Staatskanzlei begrüßen. Unabhängig vom Ausgang des Pokalendspiels, das der VfB Suhl am Sonntag in der Mannheimer SAP-Arena gegen den MTV Allianz Stuttgart bestreitet, bittet der CDU-Politiker die Mannschaft zu einem kleinen Empfang. Auch der Chef der Staatskanzlei und Thüringer Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Sport und Ehrenamt, Stefan Gruhner, wird dabei sein.