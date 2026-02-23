Empfang für VfB Suhl : Der Ministerpräsident lädt ein

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU). Foto: Michael Reichel/dpa

„Der VfB Suhl Lotto Thüringen steht nicht nur für Spitzenvolleyball, sondern auch für einen positiven und mitreißenden Spirit, der weit über die Grenzen des Freistaats hinausstrahlt“, sagte Mario Voigt: „Die Spielerinnen sind hervorragende Botschafterinnen für unser Grünes Herz Deutschlands und zeigen eindrucksvoll, wie Sport Identität stiftet, Begeisterung weckt und Menschen verbindet.“ Die laufende Saison in der 1. Volleyball-Bundesliga sowie der Einzug ins Pokalendspiel seien eindrucksvoller Beleg für die sportliche Klasse, die Geschlossenheit als Team und die außergewöhnliche Leistungsbereitschaft der Spielerinnen.