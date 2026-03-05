Niemand kann sagen, wie das Spiel ausgegangen wäre, hätte der VfB Suhl diesen episch langen Satz beim Schweriner SC für sich entscheiden können. Aber alles Hätte Wenn und Aber nutzte dem amtierenden Pokalsieger bei seinem Auftritt beim amtierenden Meister nichts. Nach der 0:3-Niederlage (35:37, 13:25, 21:25) musste die Mannschaft von VfB-Cheftrainer Laszlo Hollosy hinnehmen, dass der zuvor zweitplatzierte SSC in der Tabelle vorbeizog – und das Rennen um den Vizeplatz und einer damit günstigen Position für die nach der Hauptrunde anstehenden Playoffs in den verbleibenden zwei Spielen noch einmal richtig spannend wird.