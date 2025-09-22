Ungewöhnlich früh trafen wir uns am Sonntag in Suhl an der Wolfsgrube. Nicht wie gewohnt zur Abfahrt zu einem Punktspiel, sondern aus einem noch viel schöneren Grund: Zur Abreise in unser Trainingscamp nach Zypern. Erstmals seit vielen Jahren ist dies dank eines Volleyball-verrückten VfB-Sponsors möglich, was wir als Spielerinnen natürlich sehr zu schätzen wissen. Und alltäglich ist das in der Bundesliga schon gar nicht! So ein Trainingslager ist außerdem perfekt für das Teambuilding. In den kommenden Tagen werden wir unsere sechs neuen Spielerinnen sicherlich noch besser kennenlernen.