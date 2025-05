„Alberto ist weit mehr als ein Trainer – er ist ein unverzichtbares Bindeglied innerhalb unseres Teams. Mit seinem Feingefühl für die individuellen Bedürfnisse unserer Spielerinnen, seiner Expertise in der Belastungssteuerung und seiner ausgeprägten Kommunikationsstärke balanciert er tagtäglich gekonnt zwischen Cheftrainer und Mannschaft. Seine Arbeit sorgt dafür, dass unsere Spielerinnen sowohl physisch als auch mental optimal vorbereitet in jede Trainingseinheit und jedes Spiel gehen können“, schreibt der VfB in der offiziellen Pressemitteilung zur Vertragsverlängerung des Spaniers.