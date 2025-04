Der SC Potsdam hatte am Samstag, 29. März, Danielle „The Hammer“ Harbin als Diagonalangreiferin auf seiner Seite, doch den Hammer holte im zweiten Playoff-Viertelfinalspiel ihr Gegenüber, Anna Artyshuk vom VfB Suhl, heraus. Die Ukrainerin erzielte beim 3:1-Heimsieg, der Suhl sensationell ins Halbfinale der deutschen Volleyball-Meisterschaft brachte, 38 Punkte. Nie zuvor hat Artyshuk ihrem Club in ihrer ersten Bundesliga-Saison so viele Punkte gesichert wie an diesem Abend. Mit großem Abstand war die 24-Jährige am Samstagabend die beste Punktelieferantin in der Wolfsgrube. Das brachte Suhl nicht nur zum ersten Mal seit 2011 in die Runde der besten Vier, sondern Anna Artyshuk auch den Titel der wertvollsten Spielerin der Partie ein. In der Gesamtwertung der Top-Scorer der Volleyball-Bundesliga liegt die 1,94 Meter große Angreiferin aktuell auf dem vierten Platz. Nach dem kleinen Volleyball-Wunder hatten wir Gelegenheit, mit ihr zu sprechen – über das Spiel, aber auch ihre eigene sportliche Zukunft.