Als die Sonne längst untergegangen war, trudelte der Tross des VfB Suhl am späteren Abend endlich in Misano Adriatico ein. Wegen mehrerer Staus verzögerte sich die Ankunft in dem Badeort an der Adria deutlich. Rund 14 Stunden Fahrt hatten die Meisterspielerinnen beim Einchecken im kleinen Park Hotel Kursaal in direkter Strandnähe in den Knochen, dafür erwärmten über 20 Grad die müden Gemüter. Für diese Woche sind in der Kleinstadt nahe Rimini, wo der VfB eine Woche lang schwitzen und üben wird, konstant 25 Grad vorhergesagt. Misano Adriatico war am Wochenende noch Schauplatz der Motorrad-WM-Läufe um Superstar Marc Márquez aus Spanien.