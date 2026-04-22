Um 9.30 Uhr kamen die VfB-Spielerinnen am Mittwoch erstmals zusammen. Trainer Laszlo Hollosy, der nichts dem Zufall überlässt, hatte in den VIP-Raum in der „Wolfsgrube“ zum Videostudium geladen. Darauf legt der Coach speziellen Wert, die wichtigsten Dinge müssen sich die Spielerinnen sogar notieren. Ob es die 73., 87. oder 100. gemeinsame Videositzung in dieser langen Saison war? Mitgezählt hat sicherlich niemand.