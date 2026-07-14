Nächster Festtag für die Volleyballerinnen und Fans des VfB Suhl: Wenn an diesem Mittwoch um 12 Uhr die Gruppen für die Champions League ausgelost werden, richten sich alle Augen der Spielerinnen, Funktionäre und Anhänger des Vereins auf die Zeremonie in Luxemburg. Für den Doublegewinner aus dem Thüringer Wald ist es die erste Teilnahme in der europäischen Königsklasse. Seine drei Heimspiele in der Gruppenphase wird der VfB in Coburg in der HUK-Arena austragen. Die Gruppenphase beginnt ab dem 24. November. Spieltage sind Dienstag, Mittwoch und Donnerstag.