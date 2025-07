VfB Stuttgart "Geiler Spieler": Auch Karazor wirbt für Woltemade-Verbleib

Schon in der Vorsaison habe er in schwierigen Phasen versucht, "die Jungs aufzuwecken" und einen "Hallo-Wach-Moment" zu erzeugen. "Davor hätte ich nicht gedacht, dass ich so etwas jemals machen würde", räumte Karazor offen ein. Auf dem Platz sei er immer laut gewesen, daneben habe er "so eine Art von Verantwortung" aber immer an andere Spieler weitergeschoben.