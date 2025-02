So schwierig es für die Gegner ist die Festung Wolfsgrube einzunehmen, so sehr scheint der VfB Suhl Lotto Thüringen jedes Mal aufs Neue vor der Auswärtsaufgabe Dresdner SC zu erschaudern. Erst am Mittwochabend gab es für den Volleyball-Bundesligisten, der zuletzt eine sagenhafte Siegesserie hingelegt hatte, bei den Sächsinnen nichts zu holen. Im dritten Aufeinandertreffen beider Teams in der laufenden Saison in der Dresdner Margon-Arena inklusive Pokalspiel hieß es aus Suhler Sicht 0:3 – nur beim „Heim“spiel Anfang Januar in Meiningen war der Mannschaft von Suhls Cheftrainer Laszlo Hollosy ein Satzgewinn vergönnt.