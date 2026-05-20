Die Ankündigung des VfB 91 Suhl, mangels einer geeigneten Spielstätte in Suhl die Heimspiele der Damen-Volleyball-Champions League in Coburg auszutragen, stößt treuen Fans in Suhl sauer auf. Schließlich sei mit dem erfolgreichen Verein und seinen Spielen eine Bekanntheit und positive Außenwirkung der Stadt Suhl verbunden, die man nicht so leichtfertig abgeben dürfe. Kritisiert wird, dass nach dem Gewinn des Meistertitels und den nunmehr in Aussicht stehenden hochklassigen Spielen auf internationaler Ebene von VfB-Präsident und Geschäftsführer Alexander Mantlik sofort Coburg ins Gespräch gebracht und nicht wenigstens erwogen und geprüft wurde, ob eine Austragungsstätte in Suhl überhaupt in Frage komme.