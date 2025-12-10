Der Zella-Mehliser Bürgermeister Torsten Widder hat am 3. Dezember einen Vertrag zur kulturellen Zusammenarbeit mit dem Provinzkulturverein unterzeichnet. Mit dabei waren die Vertreter des Vereins Provinzkultur, Daniel Menzel und Hendrik Neukirchner, Fachbereichsleiterin Annika Ansorg aus der Stadtverwaltung. Der Geschäftsbesorgungsvertrag stellt die kulturelle Zusammenarbeit in Zella-Mehlis neu auf und stärkt diese, wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung mitteilte. Die Unterzeichnung fand im Büro des Bürgermeisters statt.