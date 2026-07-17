Veterinäramt warnt: Tuberkulose-Verdacht bei Schwarzwild in Zillbach

Der aktuelle Fund zeigt aus Sicht der Veterinärbehörde, dass die Einrichtung des Wildtier-Monitoringprogramms richtig und notwendig war. „Wir müssen aufmerksam sein und genau hinschauen, ob nun noch weitere Verdachtsfälle folgen“, so Dr. Sporn. Waldspaziergänger müssen sich übrigens keine Sorgen machen: Eine Ansteckung des Menschen wäre nur bei einem sehr engen Kontakt mit einem Wildtier möglich. Und auch die Freunde von Wildfleisch können unbesorgt sein: Durch die erneute Schulung aller Jäger und durch das Monitoringprogramm können sich Verbraucher sicher sein, dass nur unbedenkliches Wildbret auf ihren Tellern landet. Dennoch gilt – wie schon immer – die dringende Empfehlung, dass Wildfleisch nur gut durcherhitzt verzehrt werden sollte.

Die Veterinärbehörde steht für Fragen jederzeit zur Verfügung. Die Amtstierärzte können über die Telefonnummer 03693/485-8139 erreicht werden. In Notfällen außerhalb der Geschäftszeiten besteht eine amtstierärztliche Rufbereitschaft, zu erreichen über die Leitstelle: 03693/886000.