Veterinäramt warnt: Tuberkulose-Verdacht bei Schwarzwild in Zillbach

Der Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachung des Landratsamtes Schmalkalden-Meiningen informiert darüber, dass bei einem Wildschwein, das in Zillbach erlegt wurde, der Verdacht auf Tuberkulose besteht. Der zuständige Jagdpächter hatte auffällige Merkmale bei der Lunge des Tieres festgestellt, nachdem er es aufgebrochen hatte, heißt es aus Meiningen. Daraufhin wurde das Tier durch den amtstierärztlichen Bereitschaftsdienst entgegengenommen und ins Landeslabor nach Bad Langensalza verbracht. Von dort folgte am Mittwoch (15. Juli) der Befund, dass „Mycobakterium tuberculosis-Komplex spezifische Genomsequenzen nachgewiesen wurden“. Das Untersuchungsmaterial wird derzeit durch das Nationale Referenzlabor untersucht. Hier wird das Probenmaterial erneut untersucht und der Befund vermutlich bestätigt.