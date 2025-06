Es ist ziemlich genau fünfzehn Jahre her, dass die Bundeswehr in das schwerste Gefecht verwickelt worden war, an dem deutsche Soldaten seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges teilnahmen. Bei Isa Khel in Afghanistan starben während des sogenannten Karfreitagsgefechts drei Bundeswehrsoldaten, acht wurden verwundet. Stundenlang lieferten sich deutsche Fallschirmjäger damals – am 2. April 2010 – einen Feuerkampf mit radikalislamischen Taliban.