„Der erste Blick auf die Burg war einfach toll, wirklich märchenhaft“, sagt Vanessa Schmitt über die Fahrt zu ihrem ersten Besuch auf der Veste Heldburg im Landkreis Hildburghausen. Damals, im Jahr 2024, war die 30-Jährige auf dem Weg zu ihrem Bewerbungsgespräch für ein wissenschaftliches Volontariat am Deutschen Burgenmuseum. Zwei Jahre später ist aus der Bewerberin die Chefin geworden: Seit Anfang September ist Vanessa Schmitt die wissenschaftliche Leiterin des Deutsche Burgenmuseums Veste Heldburg.