Eine wichtige Personalentscheidung prägt den Jahresbeginn auf der Veste Heldburg im Landkreis Hildburghausen. Wilfried E. Keil ist nicht länger Leiter des Deutschen Burgenmuseums. Der Trägerverein entschied, den bisherigen Museumsleiter zum 31. Dezember des vergangenen Jahres zu entlassen. Das bestätigt Heldburgs Bürgermeister Christopher Other (CDU), der 1. Vorsitzende des Trägervereins Deutsches Burgenmuseum Veste Heldburg e. V., auf Nachfrage.