So schnell haut die Vesserer offenbar nichts um. Auch nach einem ereignisreichen vergangenen Jahr, in dem sie ihren 1125. Geburtstag ausgiebig begingen, machen sie im aktuellen Jahr einfach weiter. An Pause ist da nicht zu denken. „Die Luft ist auch nach dem wilden 2025 noch nicht raus“, bestätigt Ortsteilbürgermeisterin Sylvia Hamatschek. Und so ist auch bis in den Dezember hinein wieder mit den traditionellen Veranstaltungen zu rechnen, als auch mit reichlich Überraschungen.