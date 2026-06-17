Einmal im Jahr wird der Rennsteig zur Bühne für eine der größten Sportveranstaltungen des Landes, bei der aus bloßem sportlichem Ehrgeiz ein ganz besonderes Gemeinschaftserlebnis und sogar ein Stück Thüringer Identität wächst. „Dass der Rennsteig in diesem Sinne noch viel mehr ist als nur einer der bekanntesten Wanderwege Deutschlands, ist ganz maßgeblich auch das Verdienst von Jörg Brömel“, heißt es in der Laudatio für den Mann aus dem Suhler Ortsteil Vesser, der am Dienstag in Erfurt von Ministerpräsident Mario Voigt mit dem Thüringer Verdienstorden geehrt worden ist.