Die neue Behelfsbrücke wurde in Windeseile gebaut, damit der Abriss der alten Spannbeton-Brücke daneben zügig erfolgen kann. Doch als der Rückbau der Werra-Querung starten sollte, da fingen die Fische mit dem Laichen an. Die Schonzeit kam und die Bauleute rückten ab. Denn sie durften weder im Wasser arbeiten noch darüber mit dem Abriss beginnen. Bis 31. Mai hieß es deshalb warten. Erst als durch Mitarbeiter des Instituts für Gewässerökologie und Fischereibiologie Jena das Abfischen Ende Mai erfolgt war, konnten die Firma Kropp Bau und das von ihr beauftragte Unternehmen Beisser mit dem Rückbau der Spannbeton-Brücke starten.