Verzögerungen Gefängnis Hohenleuben soll vorerst bis 2030 bleiben

Hohenleuben (dpa/th) - Der zeitlich befristete Weiterbetrieb des Gefängnisses im ostthüringischen Hohenleuben (Kreis Greiz) erfordert nach Einschätzung des Infrastrukturministeriums nur relativ geringe Aufwendungen. Die in den 1980er Jahren errichtete Haftanstalt befinde sich trotz ihres Alters noch in einem guten baulichen Zustand, so dass keine größeren Investitionen erforderlich seien, sagte ein Ministeriumssprecher. Das Gefängnis in Hohenleuben soll nach der Fertigstellung des gemeinsamen Gefängnisses von Thüringen und Sachsen in Zwickau geschlossen werden.