Es ist immer ärgerlich, wenn Behörden langsam arbeiten, wenn Bürger über Wochen oder Monate auf eine Entscheidung warten müssen. Beim Bauantrag oder dem neuen Ausweis ist eine solche Verzögerung vielleicht noch zu verschmerzen und sie ist nicht direkt existenzbedrohend. Anders sieht das beim Bafög aus. Junge Menschen, die einen Antrag auf Unterstützung stellen, machen das ja nicht aus Langeweile, sondern weil sie auf diese Hilfe angewiesen sind. Weil ihre Eltern ihnen eben nicht Monat für Monat die Kosten für das WG-Zimmer und den Wocheneinkauf am Studienort finanzieren können.