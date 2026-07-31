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Verzicht versus Versuchung Eier für 300 Euro: Promis in der "Villa der Versuchung"

Von Thomas Bremser,

Kartoffeln statt Kaviar: In der «Villa der Versuchung» hat Luxus seinen Preis. Können die C-Promis für ein paar Tage verzichten oder verprassen sie lieber das Preisgeld?

Köln - Ja, die Preise im Supermarkt sind teils stark gestiegen. Aber 300 Euro für ein Ei und 500 Euro für eine handelsübliche Flasche Wein? So teuer ist es selbst in Monaco oder Zürich nicht. Doch in der "Villa der Versuchung" treiben luxusverwöhnte C-Promis die Inflation in ungeahnte Höhen. 

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Am Montag (3.8., 20.15 Uhr) startet die zweite Staffel der Reality-Show, die bereits im Februar aufgezeichnet wurde, in Sat.1 und auf Joyn.

Worum geht es in der "Villa der Versuchung"?

Das Konzept der von Verona Pooth (58) moderierten Sendung ist simpel: 14 Prominente verbringen rund zwei Wochen zusammen in einer Villa in Thailand. Doch der Luxus fehlt hier komplett: Geschlafen wird auf dem Boden, zu essen gibt es nur kalte Kartoffeln, zu trinken stilles Wasser. 

Die Gruppe startet mit einem Preisgeld von 250.000 Euro, das der Gewinner oder die Gewinnerin am Ende einstreicht. Zumindest in der Theorie.

Denn hier kommen die Versuchungen ins Spiel: Die Promis können sich an der "Kostbar" bedienen - hier gibt es Softdrinks, Schokoriegel, Alkohol und Zigaretten. Doch das alles hat einen Preis - und der wird von der Gewinnsumme abgezogen.

Welche Versuchungen gibt es noch?

Auch die Pool-Landschaft im Garten (3.000 Euro am Tag), bequeme Betten (1.500 Euro pro Nacht im Einzelbett) oder die Couch im Wohnzimmer (3.000 Euro) kosten Geld. Selbst die mitgebrachten Klamotten und Kosmetikartikel müssen die Promis bezahlen: Ein Paar Schuhe gibt es für 500 Euro.

"Das Billigste ist Kartoffeln essen und nackt sein. Das kostet nichts", fasst "Käse-Millionär" Roland Ludomirska treffend zusammen. Dass es so weit nicht kommt, wird schnell klar. Denn schon nach wenigen Minuten ploppt die erste Flasche Bier - zum Ärger von Sparfuchs Thorsten Legat, der sich auch über die vielen Raucherinnen aufregt: "Es wird geraucht, bis der Vulkan ausbricht. Das ist schon heftig."

Die Fußball- und Reality-Legende nimmt sich vor, kein einziges Mal in Versuchung zu kommen ("Ich schwöre auf alles, was ich hab’"). Doch auch dieser Schwur läuft schnell ins Leere, wenn es um die Körperpflege geht. Dabei gibt Legat an, armutserfahren zu sein. Er habe als Kind klauen müssen. "Weil mein Vater alles versoffen hat."

Wen will Verona Pooth noch verführen? 

Neben Legat und Unternehmer Ludomirska sind noch dabei: Schauspielerin Jenny Elvers, Society-Lady Tatjana Gsell, Reality-Profi Tommy Pedroni, der österreichische Influencer Erik Seidl, Schauspielerin Jana Pallaske (aka Jana Urkraft), Reality-Teilnehmerin Chika Ojiudo-Ambrose, "Prince Charming" Nicolas Puschmann, Model Elsa Latifaj, Unternehmer Jens Hilbert, Ex-Kinderfernsehmoderator Paddy Kroetz, Ballermann-Sängerin Frenzy und die Ehefrau von Filmstar Heinz Hoenig, Annika Kärsten-Hoenig. 

Wer ist neu im Reality-Geschäft?

Kärsten-Hoenig wagt den Schritt ins Reality-TV, um Geld für ihre Familie zu verdienen. Vor zwei Jahren war der Gesundheitszustand ihres Mannes ("Das Boot") sehr ernst, er lag zeitweise im Koma. Für die medizinische Behandlung mussten die beiden Spenden sammeln. 

"Auch meine Altersvorsorge ist draufgegangen, um das Leben von Heinz zu retten, da wir erst mal die Monate überbrücken mussten, in denen er keine Krankenversicherung hatte", sagt die 41-Jährige in der "Bunten". "Und ich bin ganz ehrlich: Natürlich geht es ums Geldverdienen."

Eher um den Spaß geht es der "Bierkönig" erfahrenen Sängerin Frenzy ("Lampen an"), die in der Villa immer wieder zur Vernunft aufruft. "Das war sehr spannend, hart und es ist super viel passiert. Es war mein erstes Mal Reality, ich habe mit allem gerechnet und es ist auch alles eingetroffen", erzählt sie der dpa.

Und auch für Paddy Kroetz ist eine solche Show Neuland. Der Hesse wurde als Moderator und Reporter bei Super RTL ("Toggo TV") bekannt und gibt sich zu Beginn der Staffel bedacht und zurückhaltend.

Wie viel Zündstoff birgt das Format? 

Hunger, schlechter Schlaf und Egotrips: Das Konzept ist natürlich auf Konfrontation ausgelegt. Die einen (Legat) verzichten für die Gruppe, die anderen (Gsell) geben das Preisgeld für ihren eigenen Luxus aus. 

Vor allem die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin Latifaj hat offenbar vor, sich mit ihrer frechen, lauten und anstrengenden Art für die nächste "Dschungelcamp"-Staffel zu bewerben - quasi als Nachfolgerin von Nervensäge Ariel.

"Da steckt definitiv Konfliktpotenzial drin. Ich bin meiner Meinung treu geblieben und habe mich da auch nicht mit jedem gut verstanden", gibt Frenzy zu.

Nach der regelmäßigen "Abrechnungszeremonie", bei der Gastgeberin Pooth den Promis ihre Ausgaben präsentiert, muss die Gruppe jemanden aus der Villa verbannen. Auch das sorgt für zum Teil lautstarke Debatten. Denn nicht immer ist es die Person mit den größten Spendierhosen, die ausziehen muss.

Wie lief die erste Staffel?

Gerade einmal 9.199 Euro ließen die 14 Promis der Premierenstaffel im Pott, der ursprünglich mit einer Viertelmillion Euro gefüllt war. Die ausgeschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten kürten Jasmin Herren zur Siegerin, die trotz des eher mickrigen Preisgeldes Freudentränen verdrückte. Sat.1 erzielte mit der Show im Sommer 2025 ziemlich ordentliche Quoten.

Die Teilnehmenden der zweiten Staffel wollen alles besser machen, wie sie zu Beginn klarstellen. Warum dann schon nach wenigen Stunden in der Villa Kokoswasser und Eier verköstigt werden müssen, ist für Außenstehende allerdings nur schwer nachzuvollziehen.