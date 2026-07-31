"Auch meine Altersvorsorge ist draufgegangen, um das Leben von Heinz zu retten, da wir erst mal die Monate überbrücken mussten, in denen er keine Krankenversicherung hatte", sagt die 41-Jährige in der "Bunten". "Und ich bin ganz ehrlich: Natürlich geht es ums Geldverdienen."

Eher um den Spaß geht es der "Bierkönig" erfahrenen Sängerin Frenzy ("Lampen an"), die in der Villa immer wieder zur Vernunft aufruft. "Das war sehr spannend, hart und es ist super viel passiert. Es war mein erstes Mal Reality, ich habe mit allem gerechnet und es ist auch alles eingetroffen", erzählt sie der dpa.

Und auch für Paddy Kroetz ist eine solche Show Neuland. Der Hesse wurde als Moderator und Reporter bei Super RTL ("Toggo TV") bekannt und gibt sich zu Beginn der Staffel bedacht und zurückhaltend.

Wie viel Zündstoff birgt das Format?

Hunger, schlechter Schlaf und Egotrips: Das Konzept ist natürlich auf Konfrontation ausgelegt. Die einen (Legat) verzichten für die Gruppe, die anderen (Gsell) geben das Preisgeld für ihren eigenen Luxus aus.

Vor allem die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin Latifaj hat offenbar vor, sich mit ihrer frechen, lauten und anstrengenden Art für die nächste "Dschungelcamp"-Staffel zu bewerben - quasi als Nachfolgerin von Nervensäge Ariel.

"Da steckt definitiv Konfliktpotenzial drin. Ich bin meiner Meinung treu geblieben und habe mich da auch nicht mit jedem gut verstanden", gibt Frenzy zu.

Nach der regelmäßigen "Abrechnungszeremonie", bei der Gastgeberin Pooth den Promis ihre Ausgaben präsentiert, muss die Gruppe jemanden aus der Villa verbannen. Auch das sorgt für zum Teil lautstarke Debatten. Denn nicht immer ist es die Person mit den größten Spendierhosen, die ausziehen muss.

Wie lief die erste Staffel?

Gerade einmal 9.199 Euro ließen die 14 Promis der Premierenstaffel im Pott, der ursprünglich mit einer Viertelmillion Euro gefüllt war. Die ausgeschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten kürten Jasmin Herren zur Siegerin, die trotz des eher mickrigen Preisgeldes Freudentränen verdrückte. Sat.1 erzielte mit der Show im Sommer 2025 ziemlich ordentliche Quoten.

Die Teilnehmenden der zweiten Staffel wollen alles besser machen, wie sie zu Beginn klarstellen. Warum dann schon nach wenigen Stunden in der Villa Kokoswasser und Eier verköstigt werden müssen, ist für Außenstehende allerdings nur schwer nachzuvollziehen.