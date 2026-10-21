Wütende Attacke auf eine Wohnung in Suhl: Ein der Polizei bislang Unbekannter hat zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in der Großen Beerbergstraße erheblichen Schaden angerichtet. Nach Angaben der Polizei beschmierte er eine Wohnungstür, die Klingel sowie die Hauswand mit weißer Wandfarbe. Doch damit nicht genug: Auch an den Schuhen hat der oder die Vandale seinen Ärger ausgelassen: Insgesamt sieben Paar, heißt es von der Polizei, soll er zerschnitten haben.