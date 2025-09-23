Seit Montagmorgen ist der Spielplatz am Oberhofer Kurpark kaum wiederzuerkennen. Die Sitzbänke liegen kreuz und quer, alle Spielgeräte sind aus dem Boden herausgerissen. Hier haben aber nicht etwa Randalierer ihr Unwesen getrieben. Die Mitarbeiter des Bauhofs sind damit beschäftigt, den Platz Stück zu Stück zu beräumen. Dafür sind sie mit Bagger, Radlager und Kettensägen unterwegs. Entstehen soll in den kommenden Monaten ein komplett neues Spielerlebnis für die kleinen Oberhofer und ihre Gäste. Der Neubau des Spielplatzes ist Teil der Kurparkumgestaltung, für die knapp eine Million Euro umgesetzt wird.