Bis zum letztmöglichen Moment hat die Stadt Suhl ihren Entschluss hinausgezögert, am Donnerstagmorgen (30. Oktober) fiel schließlich die Entscheidung: Nach den Regenfällen in den vergangenen Tagen und dem schlechten Zustand der Sportplätze hat die Verwaltung alle Plätze für den Trainings- und Spielbetrieb gesperrt. Ausnahme ist der Nebenplatz in Suhl-Neundorf. Das bestätigte Fabian Weigel, Leiter des Sachgebiets Sport in der Stadtverwaltung, im Laufe des Tages. Auch der 1. Suhler SV meldete über die sozialen Medien, dass damit unter anderem das Landesklasse-Heimspiel gegen den Erlauer SV ausfallen wird. Der Anstoß war für diesen Samstag, 13.30 Uhr, vorgesehen.