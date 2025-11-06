Erfurt (dpa/th) - Thüringens Landesregierung will ein ganzes Paket an Vorschriften und Regeln kassieren und bis Jahresende ein erstes Gesetz zum Bürokratieabbau vorlegen. Die Vorarbeiten dafür seien geleistet. An diesem Freitag sei eine Sondersitzung des Kabinetts geplant, bei dem es um den Gesetzentwurf gehe, sagte Staatskanzleiminister Stefan Gruhner (CDU) der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "Unser Ziel ist, dass das Gesetz im Dezember in den Landtag kommt. Wir wollen spürbare Vereinfachungen."