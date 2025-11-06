"Wir wollen jedes Jahr ein Entlastungsgesetz"

Gruhner kündigte Verwaltungsvereinfachungen und Bürokratieabbau für Bürger und Wirtschaft in vielen Schritten an. Damit werde auch die öffentliche Verwaltung entlastet. "Wir fangen jetzt an. Das ist ein laufender Prozess. Wir wollen jedes Jahr ein Entlastungsgesetz vorlegen", sagte der Minister. Die Landesregierung aus CDU, BSW und SPD setze auf Vertrauen in die Menschen und weniger auf Kontrolle, hatte Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) in dieser Woche bei einem Empfang der CDU-Landtagsfraktion in Weimar gesagt.