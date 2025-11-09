Der Verwaltungssenat tagte kürzlich an ungewöhnlicher Stelle: am Feuerwehrgerätehaus in Neustadt. Das hatte freilich einen guten Grund, wurde doch das neue Einsatzfahrzeug der Brandschützer vorgestellt und damit offiziell in Betrieb genommen. „Es ist ein großes Vergnügen, den Gerätewagen (GW) Logistik zu übergeben“, freute sich 2. Bürgermeister Martin Stingl eingangs der Zeremonie. Dabei gestaltete sich die Beschaffung, ähnlich wie beim LF 10 der FF Fürth am Berg, nicht ganz einfach. „Der Prozess war eine Vernunftsentscheidung in Zeiten angespannter Haushaltslage“, so Stingl. „Dennoch ist alles beispielhaft gelungen.“