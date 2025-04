Ganz so schnell, wie erwartet, ging es dann doch nicht. Aber: Etliche Wochen nach einer mündlichen Verhandlung am Verwaltungsgericht in Meiningen hat die Stadt Bad Liebenstein eine Klage gegen den Freistaat zurückgenommen. Eine Klage, das hatte die Vorsitzende Richterin Anfang des Jahres unmissverständlich klargemacht, die die Kommune sehr wahrscheinlich verlieren würde.