Verwaltungsgericht Münchner klagt gegen Grenzkontrollen

Wenn das Verwaltungsgericht, das seine Entscheidung an diesem Donnerstag verkünden will, seinem Eilantrag stattgibt, wäre er der womöglich Einzige, bei dem eine Kontrolle die Bundespolizei künftig teuer zu stehen kommen könnte. Aus Sicht Schroeders und seines Anwalts Christoph Tometten könnten Zwangsgelder fällig werden, wenn der Münchner - trotz gerichtlich erlassenem Verbot - erneut von der Polizei kontrolliert wird. Schroeder wäre damit wohl so etwas wie ein Pionier.

Kläger: "Das ist letztendlich politische Willkür"

Vor Gericht ist er aber nicht allein. Das Verwaltungsgericht hat drei ähnliche Fälle zusammen verhandelt - darunter auch den des österreichischen Rechtsanwalts Hubert Niedermayr.

Er befürchte, "dass hier tatsächlich vorsätzlich gegen bestehendes Recht verstoßen wird", sagt der Mann, der mehrfach im Grenzbereich um Rosenheim kontrolliert wurde. "Das ist letztendlich politische Willkür und das können wir nicht dulden."

Abdulhamid A. klagt ebenfalls gegen Kontrollen. Der Nigerianer wirft der Polizei sogenanntes Racial Profiling vor und geht davon aus, vor allem wegen seiner Hautfarbe ins Visier der Kontrolleure geraten zu sein.