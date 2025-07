Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer können sich manchen Behördenbesuch sparen und am Computer erledigen. Nach Angaben des Digitalministeriums in Erfurt hat sich der Freistaat beim Angebot digitaler Verwaltungsleistungen bundesweit auf den dritten Platz verbessert. Es berief sich dabei auf Zahlen des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung in Berlin. Danach werden insgesamt 1.231 Onlinedienste von Behörden im Freistaat flächendeckend angeboten.