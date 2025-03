Landesregierung will Anteil erhöhen

"Es bleibt das Ziel, den Anteil an Frauen in Führungspositionen in der Landesverwaltung weiter zu erhöhen", heißt es von der Thüringer Staatskanzlei. Oft würden sich aber deutlich weniger Frauen als Männer auf Führungspositionen bewerben. Langfristig verfolge die Landesregierung das Ziel, "eine ausgewogene Geschlechterverteilung zu erreichen". Ein höherer Anteil von Frauen in Führungspositionen könne dazu beitragen, "ein breiteres Spektrum an Perspektiven in Entscheidungsprozesse einzubringen und die Qualität der Verwaltungsarbeit zu verbessern", hieß es.