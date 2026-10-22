Verwaltung: Sachsen digitalisiert fünf Amtsgänge bis Mitte 2027

Dresden (dpa/sn) - Anträge von zu Hause aus stellen statt Warten auf dem Amt: Sachsenweit soll die Verwaltung digitaler werden. Dazu hat der Freistaat eine Vereinbarung mit dem Bund unterzeichnet, wie die Staatskanzlei mitteilte. Bis zum 30. Juni 2027 sollen demnach fünf Verwaltungsleistungen in allen sächsischen Kommunen vollständig digital zur Verfügung stehen: die Wohnsitzanmeldung, das Antragsverfahren für waffenrechtliche Erlaubnisse und Umgang mit Waffen sowie die Verfahren zu Aufenthaltstitel, Verpflichtungserklärung und Einbürgerung.