Verwaltung: KI hält in Thüringen zögerlich Einzug in den Behördenalltag

Erfurt/Sonneberg/Nordhausen (dpa/th) - Bislang spielt Künstliche Intelligenz (KI) in den Verwaltungen der Thüringer Kommunen nur eine untergeordnete Rolle. "Es gibt vereinzelt erste KI-Anwendungen, die die Stadt nutzt", erklärte Sprecherin Stefanie Braune für die Stadt Jena. Neben Erfurt wurden auch im Wartburgkreis, in Ilmenau und in Sonneberg erste Erfahrungen gesammelt. In Weimar, den Kreisen Eichsfeld und Gotha sowie in Nordhausen seien derzeit keine KI-Systeme im Einsatz. Dort stehe man dem Thema aber sehr aufgeschlossen gegenüber, hieß es übereinstimmend.