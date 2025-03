Gleichstellungsbeauftragte: Männer befördern eher Männer

Die Thüringer Gleichstellungsbeauftragte, Gabi Ohler, sagte, mit dem Fehlen von Frauen in Führungspositionen fehlten auch bestimmte Perspektiven und Erfahrungen bei der Arbeit. "Frauen machen in der Regel andere Lebenserfahrungen als Männer, sind anders ausgebildet", sagte sie. Sie gab zudem zu bedenken, dass diejenigen mit den hohen Posten eher diejenigen befördern, die ihnen ähnlich seien. "Wenn ich ganz viele Männer in Führungspositionen habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ganz viele Männer nachgezogen werden, relativ hoch", sagte Ohler.