Als Beispiel nannte der Experte das BundID-Konto, das nur ein Bruchteil der Deutschen eingerichtet habe. "Viel zu wenige Menschen haben das bisher angelegt, um darüber mit der Verwaltung zu kommunizieren." Über die BundID können sich Menschen gegenüber vielen Verwaltungen digital ausweisen und so zahlreiche Verwaltungsangebote nutzen, ohne aufs Amt zu müssen. Unter anderem können so Bafög und Elterngeld beantragt werden. Für den Dienst waren nach Angaben des zuständigen Bundesdigitalministeriums zuletzt weniger als fünf Millionen Nutzer in ganz Deutschland angemeldet.