Ein Lehrer aus Bad Salzungen ist wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden – vier Jahre Freiheitsstrafe. Das ist nicht wenig. Aber dass es nicht sehr viel mehr Jahre sind, die er wird im Gefängnis verbringen müssen, liegt daran, dass er früh im Prozess vor der Jugendschutzkammer am Landgericht Meiningen alles gestanden hat, was ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft; dass die Mädchen, die er missbraucht hat, nicht aussagen mussten. Und dass er einem Täter-Opfer-Ausgleich zustimmt – seine Schuld anerkennt und Schmerzensgeld, je nach Fall zwischen 2500 und 12 500 Euro, zahlen wird.