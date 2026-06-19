Knüllwald-Wallenstein (dpa/lhe) - Ein Mann hat bei einem Fahrradunfall auf dem Gelände eines Campingplatzes in Wallenstein tödliche Verletzungen erlitten. Das berichtete die Polizei. Am Donnerstagnachmittag sei der 59-jährige Belgier mit seinem E-Rad eine abschüssige Straße auf dem Campingplatz hinabgefahren. Aus bisher unbekannten Gründen sei er von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gestoßen. Er trug keinen Fahrradhelm und verstarb noch an der Unfallstelle.