Nicht alle sind dieser Meinung. Zu den schärfsten Kritikern des Vertriebenentreffens gehört Ex-Präsident Vaclav Klaus: "Es ist absolut überflüssig, provokativ und unsinnig, diese Versammlung bei uns abzuhalten", sagte er im Sender CNN Prima News. Anders äußerte sich Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) jüngst über die Wahl des Austragungsortes: Es sei ein "unglaublicher Ausdruck der Versöhnung", dass so etwas heute möglich sei.

Starke Sicherheitsvorkehrungen

Muss man sich angesichts angekündigter Gegenproteste Sorgen um die Sicherheit der zumeist älteren Teilnehmer des Sudetendeutschen Tags machen? Die Veranstalter haben nicht nur zwei Sicherheitsagenturen engagiert, sondern arbeiten auch intensiv mit der Polizei zusammen. "Mehr tun, als vorsorgen, können wir nicht", sagte der Landsmannschaft-Vorsitzende Posselt. "Man macht sich immer Sorgen, vor jedem Sudetendeutschen Tag."