Vertriebene Sudetendeutscher Tag in Brünn ein "historisches Signal"

Brünn - Gegenprotesten zum Trotz hat der erstmals in Tschechien ausgetragene Sudetendeutsche Tag nach Darstellung der Veranstalter ein Zeichen der Versöhnung gesetzt. Das traditionelle Pfingsttreffen der Vertriebenen fand unter dem Motto "Alles Leben ist Begegnung" in Brünn (Brno) statt. Dabei waren auch viele tschechische Besucher. "Das ist ein großes Friedensfest", sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in seiner Rede auf dem Messegelände am Sonntag. Er sprach von einem historischen Tag und einem historischen Signal. Die Sudetendeutschen seien "absolute Brückenbauer", die keine Revanche forderten.