Zufrieden blicken Vorstand und Aufsichtsrat der VR-Bank Coburg eG auf das Geschäftsjahr 2025. Sowohl im Anlage- wie auch im Kreditgeschäft konnten deutliche Zuwächse erzielt werden. Bei der Kreditnachfrage habe man gar einen Rekordwert erreichen können, so Vorstandsvorsitzender Norbert Schug. „In einer Zeit, die geprägt ist von wirtschaftlichen, politischen und sozialen Unsicherheiten hat sich unsere VR-Bank Coburg eG erneut als zuverlässiger Partner für unsere Mitglieder sowie Kundinnen und Kunden erwiesen“, sagte Schug.