Seine politische Karriere begann Schneider 1955 in der Jungen Union, 1956 wurde er in den Nürnberger Stadtrat gewählt. Von 1969 bis 1994 war er Mitglied des Deutschen Bundestags. An der Gründung des Deutschen Historischen Museums in Berlin, dem Haus der Geschichte und der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn sowie dem Dokumentationszentrum auf dem ehemaligen Nürnberger Reichsparteitagsgelände war er maßgeblich beteiligt.