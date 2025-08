Beeindruckende Bilanz

Der 26-jährige Doncic war in diesem Februar im Rahmen eines spektakulären Trades von den Dallas Mavericks nach Los Angeles gewechselt. In seinen ersten 28 Spielen im Lakers-Trikot erzielte er im Schnitt 28,2 Punkte, 8,1 Rebounds sowie 7,5 Assists und spielte immer von Beginn an.