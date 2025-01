Kimmich, dessen Arbeitspapier in München im Sommer ausläuft, hat in der Nationalmannschaft das Kapitänsamt vom zurückgetretenen Neuer bereits übernommen. In München trägt der 38 Jahre alte Keeper, der voraussichtlich seinen Kontrakt um ein weiteres Jahr verlängern wird, aber noch die Binde. "Beide Ämter gleichzeitig innezuhaben ist etwas Historisches, was ihn reizen würde und eine große Auszeichnung wäre", so Matthäus über Kimmich.