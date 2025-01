"Wir werden in Ruhe mit den Spielern und den Agenten weiter sprechen", kündigte Eberl an. "Und natürlich will man irgendwann auch Entscheidungen haben." Schließlich sollen Zukunftsfragen nicht für Unruhe im Verlauf der zweiten Saisonhälfte sorgen. "Wir haben alle das Interesse, dass wir diese Saison bestmöglich gestalten. Am langen Ende müssen wir den Handschlag haben, man macht weiter. Oder man kriegt die Aussage, hört zu, sorry, aber ich will nicht. Dann ist es auch okay - und damit werden wir auch umgehen."