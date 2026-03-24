Jena (dpa/th) - Nach dem überraschenden Abgang von Stefan Traeger hat Jenoptik einen neuen Chef in Aussicht. Ab spätestens Oktober soll Dominic Dorfner neuer Vorstandsvorsitzender werden, wie das Unternehmen aus Jena mitteilt. Der Mittvierziger leite aktuell noch den Anbieter für Leistungselektronik Semikron Danfoss mit über 4.000 Beschäftigten. Der Aufsichtsrat habe den Physiker für eine Zeit von drei Jahren bestellt.
Vertrag über drei Jahre Jenoptik bekommt einen neuen Chef
dpa 24.03.2026 - 17:22 Uhr