Vertrag über drei Jahre: Jenoptik bekommt einen neuen Chef

Sein Vorgänger Traeger hatte das Unternehmen Mitte Februar ohne Angabe von Gründen verlassen. Auch an der Spitze des Aufsichtsrats gab es zuletzt einen Wechsel. Jenoptik hatte das Jahr 2025 mit eher schwachen Geschäftszahlen beendet. Für das laufende Jahr hat sich das kürzlich in den MDax aufgestiegene Unternehmen eine Trendwende vorgenommen. Jenoptik gehört mit weltweit knapp 4.500 Mitarbeitern zu den wenigen börsennotierten Technologieunternehmen in Ostdeutschland.