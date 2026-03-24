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Vertrag über drei Jahre Jenoptik bekommt einen neuen Chef

Seit einem knappen Monat ist der Chefsessel beim Jenaer Vorzeige-Konzern vakant. Nun steht ein Nachfolger für Stefan Traeger in den Startlöchern.

Vertrag über drei Jahre: Jenoptik bekommt einen neuen Chef
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Jenoptik hat einen neuen Chef in Aussicht. (Archivbild) Foto: Michael Reichel/dpa

Jena (dpa/th) - Nach dem überraschenden Abgang von Stefan Traeger hat Jenoptik einen neuen Chef in Aussicht. Ab spätestens Oktober soll Dominic Dorfner neuer Vorstandsvorsitzender werden, wie das Unternehmen aus Jena mitteilt. Der Mittvierziger leite aktuell noch den Anbieter für Leistungselektronik Semikron Danfoss mit über 4.000 Beschäftigten. Der Aufsichtsrat habe den Physiker für eine Zeit von drei Jahren bestellt. 

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Sein Vorgänger Traeger hatte das Unternehmen Mitte Februar ohne Angabe von Gründen verlassen. Auch an der Spitze des Aufsichtsrats gab es zuletzt einen Wechsel. Jenoptik hatte das Jahr 2025 mit eher schwachen Geschäftszahlen beendet. Für das laufende Jahr hat sich das kürzlich in den MDax aufgestiegene Unternehmen eine Trendwende vorgenommen. Jenoptik gehört mit weltweit knapp 4.500 Mitarbeitern zu den wenigen börsennotierten Technologieunternehmen in Ostdeutschland.