Dreesen: "Wichtig ist, dass es so weit kommt"

Dreesen merkte an, dass Kimmich als ehrgeiziger Spieler wisse, "in welchem Club er ist und was er für Ziele hier gemeinsam mit uns erreichen kann". Kimmich solle zusammen mit Jamal Musiala und Aleks Pavlovic eines der Gesichter des FC Bayern sein. In Sachen Musiala, dessen Vertrag 2025 ausläuft, hofft der Vorstandschef auf erfolgreiche Gespräche - egal wann. "Ich will das jetzt ungern zeitlich in ein Korsett stecken. Wichtig ist, dass es so weit kommt, selbst wenn es nicht bis Ende des Jahres passiert."