Vertrag bis 2028: Ex-Eintracht-Coach Toppmöller wird Trainer in Lens

Toppmöller war im Januar beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt nach zwei erfolgreichen Jahren, aber einer schwachen Hinrunde, entlassen worden. Bei der Eintracht hatte er noch einen bis Sommer 2028 gültigen Vertrag. Toppmöller soll der Wunschkandidat der Franzosen gewesen sein, die in der kommenden Saison in der Champions League spielen werden und in der Liga zuletzt hinter Paris Saint-Germain auf Platz zwei landeten.