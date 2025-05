München (dpa/lby) - Die Basketballer des FC Bayern München können auch künftig auf Urgestein Vladimir Lucic setzen. Der Serbe hat seinen Vertrag bis 2027 verlängert, wie der deutsche Meister am Sonntag offiziell mitteilte. Lucic selbst hatte nach dem Halbfinal-Einzug der Münchner am Samstagabend bereits in der Halle angekündigt, dass er bleiben werde.