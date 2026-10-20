Das Gedankenspiel „Was wäre wenn“ ist ein mitunter beliebtes Thema für populäre Geschichtsrunden. Solche Gedankenspiele blieben im Sonneberger und Coburger Land nicht außen vor. „Die Älteren haben immer gesagt, wenn sich die Coburger 1920 nicht für Bayern entschieden hätten, wären sie 1945 auch von den Russen besetzt worden“, weiß der Mupperger Heimatforscher Walter Friedrich. Sperrgebiet, Zwangsaussiedlungen Kollektivierungen und DDR waren den Coburgern erspart geblieben. Freilich, das Gedankenspiel hätte gut und gerne auch das Jahr 1826 beinhalten können, denn ohne einen damals – vor 200 Jahren – geschlossenen Vertrag wären Mupperg und einige andere, heute zur Gemeinde Föritztal gehörenden Dörfer 1920, mit Coburg bayerisch geworden.